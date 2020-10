Sardegna: polemica su stop Tar a caccia a lepri e pernici, "non è colpa nostra, c'è motivazione scientifica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parere, obbligatorio ma non vincolante, quello dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale arrivato in ritardo è stato alla base della sentenza del Tar che ha annullato il decreto regionale del 28 settembre nella parte che regolamentava il prelievo venatorio della pernice sarda e della lepre sarda. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis. "La sentenza del Tar Sardegna - ha spiegato Lampis - è basata sulla mancata acquisizione del parere dell'Istituto, che, seppure sia obbligatorio, non è vincolante. Peraltro, il parere era stato puntualmente e tempestivamente richiesto dall'assessorato lo scorso 21 settembre, subito dopo i censimenti". (segue) (Rsc)