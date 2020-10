Campania: Castiello (Lega), grave aumento reati su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo ancora una volta la Campania sale sul gradino più alto del podio per un triste primato in Italia. Da quanto emerge infatti dal dossier della campagna Indifesa, promossa da Terre des Honmes, nella regione governata da De Luca, e dalla quale provengono ben 4 ministri dell'attuale governo, più uno stuolo di sottosegretari, sono 414 i reati commessi contro i minori nel 2019 e, di questi, il 59% nei confronti di bambine". Lo ha dichiarato la deputata campana della Lega, Pina Castiello. "La regione è inoltre al primo posto in Italia per il reato di omicidio volontario: lo scorso anno la Campania ha registrato 5 vittime, due delle quali erano bambine. Sono dati peggiori di quelli del 2018, quando in Campania non si erano registrati omicidi nei confronti di minori e il numero totale di reati era stato pari a 405 (il 2% in meno)". (segue) (Ren)