Campania: Cantalamessa (Lega), De Luca sa solo chiudere locali e mortificare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima ingerenza di De Luca ai danni dell'imprenditoria campana preoccupa e fa riflettere. Le nostre aziende tra le più mortificate d'Italia dall'inizio del lockdown ad oggi. La ristorazione, ad esempio, ha già dovuto subire infinite ed inutili restrizioni che hanno fortemente messo in sofferenza il settore. Oggi, la chiusura anticipata – imposta solo in Campania - vuol dire solo una cosa: consegnare i nostri piccoli imprenditori all'usura e quindi alle mafie". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa: "Da marzo fino alla fine di settembre, la Campania ha sofferto, nell'ordine: 101 fallimenti, 5471 attività che hanno chiuso i battenti, 3575 cessioni di aziende da gennaio ad ottobre. La sovraesposizione di richieste di prestiti e mutui è diventata un fatto. E nel periodo di marzo-agosto il valore dei proventi usuari sottoposti a sequestro è più che raddoppiato". Quindi ha concluso: "Dove vogliamo arrivare? Qual è il genio politico di chi sa solo chiudere? Il governatore, con iniziative di questo genere, lo potrebbe fare chiunque". (Ren)