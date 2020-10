Giustizia: Laboccetta, Palamara parli!

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ difficile credere che all’interno di un’associazione che conta oltre 7 mila iscritti certe decisioni venissero prese da uno solo senza alcuna opposizione da parte degli altri". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta. "Con l’espulsione di Palamara - prosegue il presidente di Polo Sud - la magistratura mostra la sua parte più forte al resto dell’Italia. Ma ora che il deus ex machina è stato messo all’angolo non ci sarà nessun altro pronto a prenderne il posto? Oppure già c’era e, senza l’audizione dei testimoni richiesti da Palamara, non è stato possibile scoprirlo? Palamara deve parlare. Oggi ha vinto l’ipocrosia, ha trionfato l’omertà. Palamara deve mettere a disposizione del Parlamento tutte le informazioni e tutta la esperienza che si è fatto. L’uso politico della giustizia e’ esistito e ha colpito troppe volte nel nostro Paese. Mi auguro che presto venga fatta una commissione parlamentare per fare luce su quanto accaduto. Palamara intanto deve evitare che la coltre di silenzio preparata in altre sedi cali su di lui", ha concluso Laboccetta. (Ren)