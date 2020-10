Sardegna: a Sassari 55 positivi in centro accoglienza migranti di via Predda Niedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55 i positivi al Covid-19 sui 72 migranti nel centro di accoglienza Pagi in via Predda Niedda a Sassari. I risultati dei tamponi, arrivati ieri, hanno anche confermato la positività di due operatori. Con tutta probabilità, coloro che sono risultati negativi saranno trasferiti in altre strutture. Il primo caso di positività scoperto nel centro riguardava un migrante che è anche calciatore nella squadra del Sennori, finita in quarantena: l'uomo è rientrato nel tracciamento dei contatti del dipendente di un ristorante di Sassari a sua volta contagiato in famiglia. I positivi del centro di via Predda Niedda sono asintomatici. (Rsc)