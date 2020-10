Piemonte: Palazzo della Regione, ingresso dei dipendenti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il contenzioso in corso sui lavori al grattacielo della Regione Piemonte non fa venire meno in alcun modo il dovere dell’Ati di provvedere all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto così come autorizzate e asseverate dalle perizie, non inficiando la prosecuzione dei lavori”. Lo ha affermato l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, rispondendo all’interrogazione formulata dal consigliere Giorgio Bertola (M5s) che chiedeva di sapere se le problematiche legali sulle inadempienze della Regione Piemonte ritarderanno la data di fine lavori, i collaudi e il trasferimento dei dipendenti nel Palazzo Unico della Regione Piemonte. I lavori, quindi, devono proseguire anche se parallelamente si instaurasse un procedimento. “Sono ottimista sulla conclusione del Palazzo Unico nonostante l’epidemia Covid ne abbia rallentato i lavori – ha aggiunto l’assessore - anche perché le stesse modalità di lavoro sono cambiate. In ogni caso è stata fissata la data di ultimazione dei lavori, giugno 2021, successivamente ci saranno i collaudi mentre nei primi mesi del 2022 toccherà l’ingresso ai dipendenti regionali”. (segue) (Rpi)