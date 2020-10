Sardegna: M5s, "taglio di voli da Alghero e Olbia concordato con la Regione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore - ha concluso il consigliere regionale pentastellato - sapeva benissimo che la riduzione dei voli avrebbe comportato gravi disagi per i cittadini del Nord Sardegna, ma ha avallato senza battere ciglio la richiesta di Alitalia. Intanto il tempo passa, il bando per la nuova continuità territoriale è ancora lettera morta, e si avvicina pericolosamente il 31 gennaio, data in cui la proroga della continuità ottenuta grazie esclusivamente al ministro dei Trasporti De Micheli scadrà". (Rsc)