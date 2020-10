Covid: Gallo (M5s), De Luca è impreparato, code per il tampone a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di diventare degli eroi mascherati nelle scuole per i bambini". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "Nelle regioni e nei comuni, dove il contagio inizia ad essere alto - ha proseguito Gallo - è urgente un'ordinanza che obblighi l'uso delle mascherine in classe, anche quando si è seduti al proprio banco e sono necessari controlli delle forze dell'ordine fuori le scuole e sui trasporti. Ormai in tanti posti in Italia, vista la curva dei contagi, vivete il disagio di conoscere persone in contatto con un positivo Covid e avete paura per i vostri figli, per voi e per i vostri genitori.Io sono stato in contatto con l'ex ministro Lorenzin della commissione Bilancio risultata positiva al Virus e oggi attendo il risultato del tampone. Sapete perché sono tranquillo? Perché la soluzione è mantenere le distanze e indossare la mascherina di protezione che non ho mai scostato dal mio viso. I miei colleghi che hanno ottenuto gli esiti del tampone hanno avuto tutti responso negativo. Per questo sento il dovere di utilizzare la mia esperienza per mettere in guardia tutti voi e provare a salvare vite umane. Così come sono sicuro che grazie al mio atteggiamento responsabile so di aver salvato la vita ai miei genitori 60enni e ai genitori 70enni di mia moglie con cui sono stato in contatto. Ho scritto al sindaco della mia città e ai dirigenti delle Asl per chiedere misure più dure nelle scuole. Controlli della polizia agli ingressi per far rispettare l'obbligo della mascherina e il distanziamento ai genitori. Mentre in consiglio comunale chiederemo il potenziamento dei trasporti". (segue) (Ren)