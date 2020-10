Sardegna: approvato progetto esecutivo per realizzazione depuratore di Valledoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dell'Egas al progetto esecutivo per il risanamento del sistema fognario della bassa valle del Coghinas, di importo complessivo pari a 9,7 milioni di euro, a valere su finanziamenti pubblici, che prevede la realizzazione del nuovo depuratore di Valledoria. "Le opere previste sono strategiche per il territorio - precisa il presidente dell'Egas Fabio Albieri - il sistema depurativo attuale infatti non è adeguato alle esigenze di un'area caratterizzata da grandi potenzialità nei settori agricolo, turistico e ambientale". (segue) (Rsc)