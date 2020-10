Sardegna: approvato progetto esecutivo per realizzazione depuratore di Valledoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione del sistema di collettamento e sollevamento dei reflui che confluiranno nel nuovo depuratore di Valledoria - continua Albieri - risolverà le attuali criticità dovute ai diversi impianti di depurazione presenti che non rispondono in modo esaustivo al problema del trattamento dei liquami e rendono più onerosa la loro gestione per effetto del loro decentramento. Inoltre il nuovo impianto garantirà una maggiore elasticità di esercizio, essenziale per affrontare efficientemente le fluttuazioni di portata e di carico legate alla variabilità delle presenze turistiche stagionali e settimanali. Un altro aspetto non trascurabile è l'attenzione che il progetto dedica all'impatto ambientale attraverso soluzioni tecnico-strutturali in grado di prevenire qualsiasi forma di inquinamento del mare e di tutelare il paesaggio". (Rsc)