Napoli: De Gregorio, in Eav nessuna emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna emergenza in Eav". Lo ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio intervenuto a Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione "Barba e capelli". "Ieri abbiamo comunicato i dati - ha detto De Gregorio - La presenza su ferro è del 50 per cento nelle ore di punta è del 70%. Il distanziamento di un metro non è previsto dalle norme regionali e nazionali. Chi guida treno o bus dovrebbe fermarsi e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A volte accade ma il risultato è che i treni poi si fermano, senza risolvere il problema alla base. La vera difficoltà sta nell'organizzare gli orari, in Eav abbiamo fatto 3 fasce di ingresso. La questione fondamentale è proprio sui tempi della città che riguarda scuola, uffici e negozi". "In Eav stiamo deliberando l'ingresso fino alle 11 - ha concluso il presidente Eav - in Veneto il 'rigoroso' Zaia ha previsto il 100 per cento, i traghetti sono strapieni". (Ren)