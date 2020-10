Sardegna: M5s, "taglio di voli da Alghero e Olbia concordato con la Regione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si fa a gestire un settore nevralgico per la nostra Isola in questa maniera? L'assessore ai Trasporti conferma ancora una volta di muoversi a tentoni senza avere la benché di minima idea del disegno presente e futuro del trasporto aereo sardo - ha sottolineato Li Gioi -. Todde ha inoltre dichiarato di aver già presentato richiesta per un incremento dei voli durante il ponte festivo di inizio novembre e per il periodo natalizio, ma questo è soltanto un aspetto marginale della vicenda. In quanto sappiamo benissimo che il diritto alla mobilità non deve essere garantito soltanto a Pasqua, Natale e Capodanno. Garantire la mobilità significa permettere ai lavoratori, agli imprenditori, agli studenti, ai cittadini bisognosi di cure, a tutta la popolazione di poter raggiungere la Penisola e rientrare in Sardegna in giornata, e viceversa. Ciò significa garantire voli durante tutto l'arco della giornata, e non imporre vincoli orari inaccettabili come attualmente sta accadendo". (segue) (Rsc)