Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), bando tamponi, oggi pronta delibera

- "Sul mio tavolo c'è la delibera per il bando di gara per i tamponi". Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, è intervenuto a Radio Crc. Il dirigente sanitario ha specificato che "il 5 settembre abbiamo affidato a un laboratorio privato un numero di tamponi che ci ha permesso di farli. Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse al mercato e sono arrivate le risposte, sul mio tavolo c'è la delibera per il bando. Ormai ci si esprime con la patente di tuttologo". Sulla situazione del "tamponificio" del Frullone Verdoliva ha chiarito "c'è una postazione da agosto per i viaggiatori e che poi si è trasformata per gli asintomatici. Abbiamo scritto protocolli organizzativi perché ogni giorno fossero tamponate 200-300 persone. Con il passaparola siamo arrivati a 1000 persone che si riversano senza passare per il medico curante ma per loro iniziativa. A me non fa piacere la critica delle file che ci sono e il numero di persone è notevole: alle 7 sono già 800. Dopo 2 ore siamo a 400 tamponi e questa calca riguarda principalmente la mattina: siamo a 2500 tamponi per la sola Asl Napoli 1 con esito a 48 ore. Serviamo anche le scuole e i vigili del fuoco". Sul caso della chiusura pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo parla di fake news e smentisce: "abbiamo inibito l'area del codice rosso perché una signora in gravi condizioni era anche affetta da Covid. Noi possiamo aver sbagliato e abbiamo sempre chiesto scusa in caso di errore. Ma lanciare fake news è ingiusto". Infine, sulla polemica del bavaglio a medici e dirigenti Asl: "è importante che i dati siano centralizzati altrimenti si possono dire numeri in modo parziale. Non c'è un bavaglio ma è importante parlare dei numeri quando sono elaborati in modo corretto". (Ren)