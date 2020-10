Carceri: ministero Giustizia, a Nuoro nuova sezione per detenuti al 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova sezione per detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario è stata istituita presso la Casa circondariale di Nuoro. Il decreto ministeriale - riferisce una nota del dicastero di via Arenula - è stato firmato nei giorni scorsi dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, con il parere favorevole del Provveditorato regionale per la Sardegna e del direttore del Gruppo operativo mobile (Gom) della Polizia penitenziaria. L’obiettivo è quello di rispondere alle emergenti esigenze di gestione penitenziaria dei detenuti al 41-bis e garantire al tempo stesso la corretta distribuzione dei reclusi nell’ambito del circuito penitenziario dedicato.(Com)