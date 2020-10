Napoli: Usip revoca volantinaggio stato di agitazione e volantinaggio sotto la Questura di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Usip, sindacato di riferimento Uil Confederale, revoca lo stato di agitazione e annulla il volantinaggio sotto la sede della Questura di Napoli. Roberto Massimo, segretario generale di Napoli della Usip, ha dichiarato: "A seguito dello stato di agitazione proclamato, dopo varie interlocuzioni con l'amministrazione, revochiamo il volantinaggio annunciato pubblicamente, dandone informazione a tutto il personale ed alla collettività Partenopea. Auspichiamo la ripresa celere del confronto costruttivo e della concertazione sulle molteplici problematiche con questo sindacato equilibrato e di riferimento confederale. Comprendiamo la responsabilità e le difficoltà del Questore di Napoli Alessandro Giuliano, anche dovute all'emergenza epidemiologica in atto, che sta vedendo aumentare i contagi anche tra il nostro personale". "Pertanto - ha concluso il numero uno dell'Usip di Napoli - come ingranaggio di un complesso meccanismo, questo sindacato è pronto a dare il proprio maturo contributo per uscire presto da questo momento tragico e preoccupante". (Ren)