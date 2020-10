Sardegna: tablet e connessione gratis per 1.500 famiglie di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Cagliari stanzia 500 mila euro per i voucher di connettività: in buona sostanza 1.500 famiglie cagliaritane potranno avere tablet e connessione gratis a novembre. L'iniziativa è stata presentata oggi nell'aula consiliare del Municipio di via Roma. Si tratta di progetto nell'ambito del piano nazionale banda ultralarga, riservato alle famiglie con figli che frequentano elementari, medie e superiori. I tablet avranno il modem router e 100 giga da utilizzare per la connessione (l'operatore è Tim) e saranno disponibili da novembre (operatore Tim). Le domande è possibile farle con modulo online e autenticazione digitale: il Comune metterà a disposizione sportelli di supporto ai servizi digitali. (segue) (Rsc)