Covid: Sarracino (Pd), De Luca recuperi rapporto con la stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Napoli alleanza di governo, De Luca recuperi rapporto con i giornalisti". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Napoli Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Sul caso del bavaglio a medici e dirigenti sanitari Sarracino conferma che "bisogna recuperare un rapporto e De Luca ha la capacità di farlo. Siamo in un momento complesso perché c'è molta paura e la stampa ha un ruolo importante per fermare le fake news. Con l'informazione ho un rapporto sacro e proveremo ad agevolare questo confronto".(Ren)