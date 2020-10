Covid: Lamberti (Federlab) e Polizzi (Aspat), poche ore per partecipare a bando per i tamponi ai privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania faccia chiarezza sul bando 'lampo', pubblicato martedì scorso e scaduto ieri, per l'affidamento ai privati dei tamponi anti-Covid che il pubblico non riesce a 'processare'. Serve trasparenza. Basta con questi metodi carbonari. La gente ha bisogno di capire. Non accettiamo di essere presi in giro". Lo hanno dichiarato, in una nota congiunta, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia (tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn) e Pier Paolo Polizzi, presidente dell'Aspat, l'Associazione della sanità privata accreditata territoriale. "Non è possibile - attaccano Lamberti e Polizzi - che dopo l'avviso 'flash' di aprile scorso, finito, lo ricordiamo, sotto la lente della magistratura, si reiteri nuovamente quel tipo di giochetto indicendo un nuovo bando della durata di appena 24 ore. Un bando, si badi bene, pubblicato sul sito della Soresa martedì scorso e scaduto dopo appena un giorno". "Questa cosa - aggiungono ancora i presidenti di Federlab e Aspat - non può passare sotto silenzio. Una gara indetta così, dalla sera alla mattina, rappresenta un insulto all'intelligenza. Non esistono bandi che si aprono e si chiudono dal pomeriggio alla notte. Basta potentati, basta scelte settarie. A Palazzo Santa Lucia devono smetterla di scherzare col fuoco. L'urgenza, che non è di oggi, non può ammantare di legalità blitz notturni. Tre o quattro giorni sarebbero stati più che sufficienti per la pubblicizzazione di questa necessità, di sicuro una durata più funzionale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Ma così non è stato e qualcuno, ora, dovrà rendere conto della modalità scelta per il bando. Se non a noi alla magistratura", concludono Lamberti e Polizzi. (Ren)