Maltempo: Cirio, al Piemonte servono subito 300 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Sean Sacco (M5s), sono necessari interventi strutturali. “È già la seconda volta – ha detto - che ci troviamo a parlare di alluvioni, durante questa breve legislatura. Ma senza un’azione concreta, ci troveremo presto a parlare di altri eventi tragici. Ci vogliono opere reali per la difesa del suolo, che sono costose ma necessarie. Siamo anche in presenza di troppe costruzioni in zone esondabili, che bisogna cercare di far spostare, anche se sarà un processo lungo, bisogna avviare il percorso”. Paolo Bongioanni (Fdi) ha spiegato che “l’eccesso enorme di materiale lapideo, di rami, di alberi, che l’alluvione ha fatto emergere dai letti dei fiumi è impressionante. In provincia di Cuneo abbiamo avuto danni enormi, a Limone Piemonte la situazione è drammatica. Dobbiamo progettare la gestione degli alvei e degli argini, ci vuole anche una risposta forte a livello legislativo regionale”. Secondo Marco Grimaldi (Luv), poi, “lo stato pericoloso della situazione, che viene descritto come imprevisto, era invece stato ben spiegato a priori dall’Arpa. Già lo scorso anno l’Arpa ci diceva che l’apporto superiore di acque era dovuto a un surplus del 23 per cento rispetto al trentennale precedente. E questo pur essendoci stata per mesi la siccità: quindi le precipitazioni anomale e improvvise. Non è sfortuna, non è caso, vorrei che questa vicenda facesse capire che il paradigma dello strapotere sulla natura non è incondizionato”. (Rpi)