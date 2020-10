Napoli: Borrelli (Verdi), con Covid è emergenza raccolta rifiuti e spazzamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'emergenza Covid si registra un crescente disagio dei cittadini non solo per motivi sanitari ma anche in particolare per ciò che riguarda i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade. Le segnalazioni di disservizi si sono triplicate in poco tempo. Diverse le zone di Napoli e provincia dove saltano i turni di raccolta e cumuli di rifiuti restano in strada per giorni. Tante le proteste che arrivano da Ponticelli e dalla zona orientale della città, ma anche il centro storico vive momenti di grande difficoltà come ad esempio nelle strade limitrofe alla Maddalena dove enormi cumuli campeggiano sotto le finestre dei residenti. Dalle prime informazioni raccolte sembra ci sia una riduzione del personale addetto a questi servizi nelle aziende che hanno il compito del prelievo in città e in provincia. Ho chiesto che sia verificata questa circostanza che ritengo francamente incomprensibile e che penalizza oltremodo i cittadini". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.(Ren)