Imprese: Saras, associazione con contrabbando di petrolio è priva di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'articolo "Il petrolio dell'Isis nelle raffinerie sarde. Saras sotto inchiesta" a firma di Giuliano Foschini, pubblicato su "La Repubblica" in data odierna, Saras respinge fermamente ogni associazione del nome della società al contrabbando di petrolio e carburante, in quanto del tutto priva di fondamento e lesiva dell'immagine propria e dei collaboratori del Gruppo. Stando al relativo comunicato stampa, nell'articolo si fa riferimento ad un'inchiesta del tribunale di Cagliari, rispetto la quale "siamo a disposizione nella piena consapevolezza della bontà e della trasparenza delle operazioni effettuate dal Gruppo: Saras si riserverà di porre in essere ogni iniziativa a tutela del buon nome della società". (Com)