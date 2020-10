Sardegna: Manca (M5s), inaccettabile che ci sia unica struttura accreditata per tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come deve comportarsi un cittadino sardo che abbia necessità di effettuare il tampone per motivi urgenti, quali viaggi di lavoro all'estero ad esempio? A prescindere dal luogo di residenza, il cittadino asintomatico si troverà costretto a recarsi in Gallura, all'ospedale Mater Olbia, per poter accertare l'eventuale negatività al Covid-19: si tratta dell'unica struttura attualmente accreditata sull'intero territorio regionale e autorizzata all'esecuzione del test molecolare a pagamento su presentazione di ricetta medica e previa prenotazione". Lo denuncia la consigliera regionale Desirè Manca (M5S), che ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale. "Data la situazione, sono tantissime le persone al momento costrette a scegliere se mettersi in viaggio per centinaia di chilometri per effettuare un test la cui esecuzione dovrebbe essere garantita, o rinunciare tristemente: migliaia di persone si stanno scontrando con questa folle realtà nonostante lo scorso 8 settembre la Giunta regionale abbia autorizzato, con apposita delibera, i laboratori analisi privati all'effettuazione di tamponi a pagamento", ha spiegato, sottolineando che tali disposizioni non sono state attuate, infatti ancora oggi non esiste un elenco dei laboratori accreditati a questo scopo. (segue) (Rsc)