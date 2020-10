Sardegna: Manca (M5s), inaccettabile che ci sia unica struttura accreditata per tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che al momento in Sardegna ci sia soltanto una struttura autorizzata a svolgere i test molecolari a pagamento, dal momento che nei laboratori privati è possibile eseguire il solo test sierologico che non individua la presenza del virus e non è identificativo di una infezione in atto, ma rileva esclusivamente la presenza di anticorpi verso il virus", ha continuato, esortando il presidente della Regione Solinas e l'assessore alla Sanità di individuare immediatamente i laboratori che potranno eseguire i tamponi per eliminare questo enorme disagio. "Inoltre, alla luce dell'aumento dei casi di questi giorni, chiedo al governatore di valutare se ampliare la rete dei laboratori operativi: la priorità è garantire a tutti i cittadini pari diritto di accesso, alle cure, alla prevenzione, alla mobilità", ha concluso. (Rsc)