Sardegna: 161ma vittima del Covid, morto un cittadino di Mamoiada, fatale una crisi respiratoria

- E' un uomo di Mamoiada la 161ma vittima in Sardegna del Covid-19. A darne notizia è il sindaco del paese del Nuorese, Luciano Barone: "Ieri pomeriggio, a causa di una crisi respiratoria, sopraggiunta ad un quadro clinico complicato - ha scritto il primo cittadino sulla sua bacheca Facebook - è venuto a mancare un nostro concittadino che risultava positivo al Covid-19. Non mi stancherò mai di ricordarvi che il rispetto delle prescrizioni minime (uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani) possono fare la differenza. Sopratutto nei luoghi e nelle situazioni in cui siamo esposti a maggiore rischio. Ne va della tutela della parte più esposta e debole della nostra comunità". (Rsc)