Sud: Misiani, Popolare di Bari sarà punto aggregazione bancaria nel Mezzogiorno

- Nell'ottica del governo la nuova Popolare di Bari potrebbe arrivare ad essere un punto di aggregazione per un polo bancario nel Mezzogiorno che sostenga il rilancio delle imprese. Così Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, intervenuto oggi a "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" di Pwc. "Non so se questa idea con un'idea di banca pubblica, ma rimaniamo concentrati su questo progetto strategico", ha detto. (Ems)