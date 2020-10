Sardegna: inaugurato un nuovo tratto della statale 195 Sulcitana che si estende fino a Pula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo pensiero va alla vittima dell'incidente di ieri e a tutte le croci che continuiamo a piangere a causa della poca sicurezza sulle nostre strade - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia -. Per aggredire questo problema abbiamo affrontato tutti i dossier stradali ostaggio della burocrazia e oggi stiamo portando avanti una intensa attività per ammodernare la rete viaria sarda. La Sulcitana, su cui abbiamo fin da principio riposto grande attenzione, rappresenta un'arteria fondamentale sia in qualità di collegamento tra i territori e sia in termini turistici". (segue) (Rsc)