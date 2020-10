Napoli: Sarracino (Pd), costruire alleanza con Italia Viva e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Napoli vogliamo costruire l'alleanza che compone il governo con Italia Viva e M5s". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Napoli Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. "Al tempo stesso faccio notare che quando questa alleanza non è completa, chi si presenta autonomamente perde. I casi di Pomigliano e Ercolano sono chiari. Noi governiamo con i 5 stelle e Italia viva deve rispondere perché a Roma sì e nei Comuni no". E su un ruolo di Bassolino il segretario tiene conto "del suo contributo, come ho apprezzato la sua presenza alla conferenza programmatica. Lui deve essere un protagonista su come selezioniamo il gruppo dirigente e delle idee che sono ferme proprio dalla stagione quando lui è stato sindaco, la migliore degli ultimi 30 anni". Dopo la vittoria alle amministrative grazie a "una linea coraggiosa" Sarracino per il futuro vuole confermare "il lavoro molto umile di riconnessione con pezzi di società che negli ultimi anni ci avevano voltato le spalle. Ci hanno fatto diventare il primo partito a Napoli e in Campania, questo non era mai successo. Ora lanceremo gli Stati Generali della città che è stata 'scassata' e ora va ricostruita". (Ren)