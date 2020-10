Piemonte: Cirio, a privati e aziende i primi 10 milioni stanziati per i danni dell'alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto oggi al Consiglio regionale che vadano ai privati e alle aziende i primi 10 milioni di euro che la Regione ha già predisposto con urgenza per i danni causati dall’alluvione. "Migliaia di aziende e famiglie che adesso più che mai hanno bisogno del nostro aiuto per rialzarsi e ripartire", ha detto Cirio oggi nel corso della riunione del Consiglio. "Adesso è fondamentale che il Governo riconosca in fretta lo stato d’emergenza e di calamità - ha aggiunto Cirio - . Domani incontrerò il ministro Boccia e sabato con i sindaci dei comuni colpiti faremo il punto della situazione con il capo della protezione civile Borrelli. La prossima settimana a Bruxelles incontrerò i commissari a Bilancio Johannes Hahn ed Economia Paolo Gentiloni. Con la Regione Liguria e la Francia chiediamo accesso al Fondo di solidarietà dell'Ue. E' urgente mettere in sicurezza il territorio prima che arrivino altre piogge". (Rpi)