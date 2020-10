Maltempo: Cirio, al Piemonte servono subito 300 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta il Piemonte a causa di un eccezionale evento atmosferico paga un prezzo in termini di vite umane”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, questa mattina prima del minuto di silenzio dedicato dall'Aula alle vittime dell'alluvione. “Ciò che è accaduto e che sfortunatamente continua ad accadere, deve spronare tutti noi verso una più ampia consapevolezza dei rischi del territorio, affinché si mettano in atto tutte le misure adeguate di previsione e di prevenzione per una politica di sviluppo e gestione del territorio contro la violenza degli elementi naturali, così da scongiurare altri eventi drammatici”, ha aggiunto Allasia. Sono migliaia le persone senza casa e centinaia le aziende chiuse, i danni sono enormi. Il deceduto piemontese è “Samuel Pregnolato, un giovane di 36 anni, residente a Quarona, il cui corpo è stato recuperato sul greto del fiume Sesia in località Bettole in provincia di Vercelli. Ai famigliari desidero rivolgere a nome del Consiglio regionale del Piemonte le più sincere espressioni di vicinanza in questo tragico momento”. Nel corso del dibattito seguito alle comunicazioni del presidente di Giunta Alberto Cirio, sulla situazione dell’alluvione in Piemonte, sono intervenuti molti consiglieri. Il presidente Cirio, nella sua comunicazione, ha ricordato il miliardo di danni stimato al momento. “Quando c’è emergenza è importante l’unità di intenti – ha auspicato -. Per questo spero nella condivisione di un documento comune. Chiediamo il riconoscimento dello stato di emergenza, che comporterebbe un immediato stanziamento per le spese di prima emergenza”. Il bisogno immediato di fondi, ha aggiunto Cirio, “ammonta a circa 300 milioni, si tratta della cosiddetta somma di urgenza: bisogna anche difendere i nostri sindaci, che stanno facendo tutto il possibile pur senza avere al momento la garanzia dei fondi. Altri 300 milioni di danni sono alle aziende, il resto ai privati, che purtroppo spesso restano indietro nei risarcimenti. Per questo intendiamo stanziare subito 10 milioni regionali e preferibilmente destinarli alle piccole imprese e ai privati”. (segue) (Rpi)