Piemonte: Consiglio regionale, in arrivo sottotitoli per non udenti

- Il Consiglio regionale del Piemonte renderà le proprie sedute fruibili alle persone con disabilità sensoriale uditiva e promuoverà - in tutte le occasioni pubbliche di rilievo organizzate dalla Regione - lo strumento del sottotitolo quale modalità di comunicazione e di inclusione sociale. Lo ha spiegato l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio, in sostituzione dell’assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino, rispondendo all’interrogazione presentata da Silvio Magliano, capogruppo Moderati. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha già dato mandato agli uffici di valutare la migliore soluzione, dal punto di vista tecnico ed economico, per la sottotitolazione automatica delle sedute, con particolare attenzione alle soluzioni open source già esistenti utilizzate dalle grandi piattaforme. L’assessore Poggio ha poi spiegato che il sito istituzionale del Consiglio rispetta tutte le norme in materia di accessibilità, grazie a continui miglioramenti tecnici. Questi interventi saranno un ulteriore passo che rispecchia l’attenzione dell’Assemblea sul tema. Già oggi l’utilizzo della sottotitolazione è previsto per diversi prodotti informativi del Consiglio, come il tg settimanale che viene trasmesso dalle tv locali, e verrà esteso anche alle “clip” informative sui singoli eventi. Infine verrà fatta una valutazione per la traduzione simultanea in LIS delle conferenze stampa, coinvolgendo enti e associazioni che si occupano della traduzione in lingua dei segni. (Rpi)