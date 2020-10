Piemonte: Carosso, aiuteremo Unioni di Comuni tutelando piccoli Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorare per risolvere i problemi vissuti oggi dalle Unioni di Comuni è una delle priorità indicate dal vicepresidente e assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Fabio Carosso, durante l’illustrazione di ieri del Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 in Commissione Autonomia. Sul documento la Commissione ha espresso parere consultivo favorevole a maggioranza. Carosso ha spiegato che molte Unioni hanno difficoltà per i trasferimenti ridotti rispetto al passato e può accadere che talvolta venga meno un rapporto fra i sindaci, tanto che si sta manifestando la crescente volontà di sciogliere le Unioni stesse. “È il percorso opposto a quanto necessario per superare criticità come la mancanza di personale all’interno dei piccoli Comuni e anche l’Europa sollecita il fare squadra fra aree omogenee nell’ambito della progettazione. Ecco perché stiamo studiando quali incentivi utilizzare affinché queste gestioni associate non vadano perse”, ha precisato il vicepresidente di Giunta. (segue) (Rpi)