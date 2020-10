Sardegna: stato di crisi alla raffineria Saras di Sarroch, chiesta cassa integrazione per 1.300 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del prezzo del petrolio, i consumi ridotti, la crisi che investe il mercato globale della raffinazione sono fra le cause dell'apertura dello stato di crisi alla raffineria Saras di Sarroch: la decisione dell'azienda è stata comunicata ai sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e agli stessi lavoratori dall'amministratore delegato Dario Scaffardi. La conseguenza sarà l'attivazione della cassa integrazione per 1.300 dipendenti. Una decisione che, secondo l'azienda, non comporterà nessun esubero e nessun fermo degli impianti: un fatto che rassicura i sindacati che hanno apprezzato il coinvolgimento delle parti sociali nella decisione di attivare le procedure per la cassa integrazione. È la prima volta che Saras ricorre allo strumento della cassa integrazione. Rimangono però forti le preoccupazioni per i lavoratori delle imprese d'appalto che risentiranno della contrazione degli investimenti. (Rsc)