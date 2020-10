Droga: spaccio "porta a porta" durante il lockdown, 19 arresti ad Avellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattinata odierna i carabinieri della compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a 19 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, per i reati di "detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti" e di "estorsione", emesse dal gip presso il Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il gip ha disposto la misura cautelare in carcere per 3 indagati (un 24enne, un 47enne e un 53enne, tutti di Avellino), gli arresti domiciliari per altri 13 (di età compresa tra i 20 ed i 65 anni, residenti in Irpinia e nelle province di Caserta e Salerno) e per i restanti 3 l’obbligo di dimora. Le indagini hanno messo in luce le molteplici condotte illecite poste in essere dagli indagati, soggetti spesso risultati fra loro collegati ma autonomi nella gestione dei rispettivi circuiti di spaccio, per l’approvvigionamento e lo smercio della droga. Durante il "lockdown" lo spaccio è stato adeguato alle restrizioni in atto, tanto da arrivare alla consegna porta a porta dello stupefacente (di qui il nome dell’operazione "Delivery"): erano gli spacciatori a rifornire a domicilio i propri acquirenti, cercando di eludere con stratagemmi vari i rigorosi controlli delle Forze dell’ordine. L’indagine, sviluppata dai carabinieri della stazione di Avellino dal novembre 2019 all'aprile 2020, ha consentito di disarticolare una rete di spacciatori attiva nel capoluogo irpino e nei comuni limitrofi, con interessi estesi anche all'area napoletana e alla provincia di Salerno, dedita allo smercio di cocaina, marijuana e hashish. (segue) (Ren)