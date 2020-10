Droga: spaccio "porta a porta" durante il lockdown, 19 arresti ad Avellino (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti da parte degli inquirenti della stazione di Avellino si sono svolti con attività tecniche, riscontri oggettivi mediante servizi di osservazione, pedinamento, controllo e sequestri di stupefacenti oggetto di cessioni che hanno consentito di risalire al modus operandi degli spacciatori, che non avrebbero esitato a minacciare i clienti nel caso in cui avessero tardato con il pagamento. In tale ultimo contesto si inseriscono le condotte estorsive contestate, tra gli altri, a giovani leve criminali. Da evidenziare è che gli investigatori avrebbero accertato come alcuni dei soggetti coinvolti nell'indagine attendessero di percepire il reddito di cittadinanza per acquistare stupefacenti. In particolare alcuni tossicodipendenti, non disponendo di denaro contante per far fronte al pagamento della dose, si sarebbero impegnati a estinguere il debito non appena ricevuto l’accredito del beneficio. Per la prima volta, inoltre, è stato possibile individuare in Irpinia ben tre laboratori artigianali dove, mediante l’utilizzo di rudimentali attrezzature, veniva sintetizzata la cocaina per la produzione di crack, stupefacente in grado di aumentare gli istinti violenti, nonché alterare il sistema nervoso degli assuntori. (Ren)