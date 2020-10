Covid: Gallo (M5s), obbligo di mascherina e punti raccolta tamponi in tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La curva dei contagi in tutta Italia sta risalendo, in Campania i positivi sono 544 riempiendo così i posti letto nelle terapie intensive degli ospedali". Lo ha dichiarato in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "Lo spettro della seconda ondata del virus sta prendendo forma - ha proseguito - tutti noi dobbiamo mettere in atto gesti di responsabilità solidale e collettiva indossando la mascherina sia all'esterno che dentro gli spazi chiusi. Premo fortemente sull'uso della mascherina nelle scuole per gli alunni come per il personale docente, così che si possa applicare il modello dell'isolamento fiduciario in caso di positivi, e non quello della quarantena. Dobbiamo essere fermi con chi non indossa le mascherine, sino anche alla sospensione o all'allontanamento dalla scuola. Allo stesso tempo però è necessario velocizzare ed aumentare il numero dei tamponi ed utilizzare l'app Immuni , e per gli asintomatici, la strada potrebbe essere quella di creare punti raccolta tampone, hot spot, in tutti i comuni, così da potenziare la raccolta dati e il contenimento dei contagi. E agendo veloci e con responsabilità che conteniamo il virus ed eviteremo un nuovo lockdown", ha concluso il deputato. (Ren)