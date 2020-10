Sardegna: tablet e connessione gratis per 1.500 famiglie di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea è quella di mettere tutti nelle stesse condizioni - ha detto il sindaco, Paolo Truzzu - durante la chiusura totale per l'emergenza Covid tanti bambini e ragazzi privi di strumenti hanno dovuto rinunciare a seguire le lezioni a distanza. Ora abbiamo trovato le risorse per permettere a tante famiglie cagliaritani di avere una connessione. Ciò è particolarmente importante anche perché c'è il rischio concreto che tanti debbano usare la didattica a distanza nei anche prossimi mesi. Siamo riusciti ad approntare questa operazione in pochi mesi, quasi un miracolo". (segue) (Rsc)