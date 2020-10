Maltempo: Cirio, al Piemonte servono subito 300 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi Carlo Riva Vercellotti (Fi), ha ringraziato il presidente e la Giunta perché ha saputo essere vicina alla popolazione e far sentire all’esterno la gravità della situazione. “Per la provincia di Vercelli, che rappresento, questa è la più immane tragedia della storia: purtroppo è stata toccata praticamente tutta, su 83 Comuni più di 50 sono alluvionati. Un morto, un disperso, migliaia di persone senza casa, centinaia di imprese che non possono ripartire. Servono poteri speciali, servono fondi speciali: la cifra di un miliardo è prudenziale, ma temo che i danni conteggiati alla fine saranno superiori”. Per Raffaele Gallo (Pd), “dobbiamo essere tutti vicini ai nostri territori colpiti, senza polemiche e senza divisioni. Ognuno deve fare la propria parte affinché si intervenga a ogni livello nel modo più rapido. Chiusa la fase emergenziale dovremo tutti insieme progettare e condividere le strategie strutturali che riducano questi rischi. Dobbiamo farlo anche con le risorse nel bilancio regionale”. Alberto Preioni (Lega), ha ricordato gli ingenti danni subiti anche nel Vco e, “da capogruppo, chiedo con forza un piano per la pulizia dei fiumi. Da troppi anni non si tolgono più la ghiaia e i materiali depositati: i letti dei fiumi sono sempre più piccoli e più veloci”. Secondo Preioni bisogna anche intervenire sugli alberi che spesso cadono sulle strade, bloccandole. “Sono anche io convinto – ha concluso – che serva un commissario, altrimenti i tempi di intervento saranno lunghissimi”. (segue) (Rpi)