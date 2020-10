Sardegna: blitz antidroga della Guardia di Finanza nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 34enne e un 47enne sono stato arrestati dai finanzieri della II compagnia di Cagliari per spaccio di sostanze stupefacenti: i militari erano impegnati nel quotidiano controllo del territorio nel quartiere Sant'Elia quando un continuo via vai sospetto di persone nei pressi di un edificio di Via Magellano ha richiamato la loro attenzione. Dopo una attenta attività di osservazione hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher 47enne: il controllo eseguito sulla persona in questione, residente a Cagliari e con numerosi precedenti penali, ha permesso di rinvenire 3,10 grammi di cocaina suddivisa in 16 dosi, mentre le successive perquisizioni eseguite presso la sua abitazione e annessa cantina hanno condotto al sequestro di 35.550 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio (da 20 e da 50 euro). Le unità cinofile hanno segnalato un ulteriore locale, una cantina adiacente a quella già oggetto di perquisizione, riconducibile ad un soggetto di 34 anni residente nel medesimo stabile, al cui interno sono stati rinvenuti 2,628 chilogrammi di marijuana ed un vero e proprio sistema portatile di filtraggio e ventilazione per la coltivazione della canapa. Le sostanze stupefacenti, il materiale utile alla coltivazione domestica e l'intera somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. Entrambi i responsabili sono stati tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso il carcere di Uta. Nel corso dell'anno la Guardia di Finanza di Cagliari ha segnalato alla Prefettura 173 soggetti (di cui otto minori), denunciate all'autorità giudiziaria 27 persone, arrestati 24 spacciatori (di cui un minorenne) e sequestrati 6,3 chilogrammi di cocaina, 4,2 di marijuana, 10,58 di hashish, 41,9 grammi di eroina, 153 grammi di sostanze psicotrope e 14 spinelli. (Rsc)