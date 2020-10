Imprese: Eon rafforza presenza in Piemonte, inaugurato nuovo Punto ad Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eon ha inaugurato oggi il nuovo Punto Eon di Alessandria, dedicato alla vendita di energia, gas e soluzioni per l’efficienza energetica, presentate in un’area espositiva dedicata a clienti domestici e ad aziende. Stando al relativo comunicato stampa, il punto è gestito dall’agenzia partner Nordcom, titolare anche del Punto Eon di Arona (No). Le soluzioni che i clienti residenziali potranno scoprire e attivare recandosi presso il Punto Eon, prosegue la nota, configurano la casa energetica del futuro e includono impianti e interventi che consentono di usufruire delle agevolazioni previste dall'ecobonus e dal superbonus. Per l’indipendenza energetica delle famiglie, tramite l’autoproduzione, sono disponibili impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, mentre per la climatizzazione e il riscaldamento domestici sono disponibili soluzioni efficienti e smart che consentono di ridurre i consumi e l’impatto ambientale attraverso caldaia a condensazione, climatizzatori e pompa di calore con gestione smart digitale. Eon, prosegue la nota, coniuga la propria presenza digitale con quella territoriale nell’ottica di una strategia di vicinanza ai consumatori e alle loro esigenze di efficienza, risparmio e semplicità di gestione delle risorse energetiche. Con il nuovo Punto di Alessandria, l’azienda amplia la propria presenza fisica in Piemonte dove è già presente ad Arona, Verbania (Vb), Villadossola (Vb), Domodossola (Vb) e Fossano (Cn). (Com)