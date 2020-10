Covid: Iannone (Fd'I), troppi contagi in Campania De Luca cambi strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni la Campania ha il triste primato dei contagi in Italia ma nulla cambia per De Luca. Da giorni invochiamo una nuova strategia di prevenzione ma non se ne vede l’ombra. Occorrono i drive in per fare molte migliaia di tamponi in più e occorre intervenire sulle scuole con massiccio utilizzo di tamponi rapidi in automedicazione che possano dare esiti veloci. De Luca invece tira a campare con la logica delle ordinanze e delle colpe distribuite a destra e a manca. Il virus non si batte con la carta e le chiacchiere". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone Commissario Regionale di Fd'I in Campania.(Ren)