Piemonte: Carosso, aiuteremo Unioni di Comuni tutelando piccoli Municipi (2)

- Un’altra questione che verrà affrontata è quella delle fusioni fra Comuni, per individuare l’iter che consenta di tutelare le scelte espresse dai Comuni stessi, ma anche quelle manifestate dai cittadini attraverso i referendum. Carosso ha infine annunciato che entro il mese di ottobre sarà convocato l’Osservatorio regionale sulla legge n.56/2014 (legge Delrio) per condividere con i presidenti delle Province la linea sulle risorse attribuibili per proseguire l’attuazione della legge e per chiedere al contempo chiarimenti circa la destinazione delle funzioni e delle risorse assegnate dalla Regione. È poi intervenuto il consigliere Domenico Ravetti (Pd) per chiedere che dallo studio si passi alle proposte concrete e ha chiesto di audire i rappresentanti delle autonomie locali affinché esprimano i loro orientamenti sulle normative attualmente in vigore e sulle loro criticità. La consigliera Sarah Disabato (M5s) ha infine ribadito la necessità di supportare gli enti locali, specie i più piccoli, la cui carenza di risorse e di personale è emersa in questi giorni nella difficoltà di progettazione delle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico. (Rpi)