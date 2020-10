Torino: volantini con Cirio al posto di Aldo Moro, denunciati tre giovani vicini ad Askatasuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, a Torino, la Digos - coordinata dalla procura - ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei tre responsabili dell’affissione di tre volantini analoghi a quelli realizzati dalle Brigate Rosse nel sequestro di Aldo Moro, con il volto però del governatore del Piemonte, Alberto Cirio. I tre sono stati denunciati alla Procura per minacce aggravate. In particolare, O.A. di 25 anni, appartenente al “C.U.A. – Collettivo Universitario Autonomo” (articolazione universitaria di Askatasuna), e C.F. di 23 anni, erano stati anche protagonisti della recente mobilitazione estiva contro la Tav, partecipando ad alcune delle iniziative più violente, per le quali entrambi erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria; la terza responsabile dei volantini, F.G., di 30 anni, era stata recentemente identificata dalla Digos nel corso di un’iniziativa pro rider(Rpi)