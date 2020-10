Campania: Angrisani (M5s), cosa teme De Luca che censura i medici?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si apprende dai media e da una nota del sindacato dei giornalisti della Campania di un diktat della Regione Campania che sa di censura: dirigenti, medici e manager della sanità non devono parlare con la stampa. La nota protocollata dalla Regione, a firma dei dirigenti regionali Ugo Trama, Antonio Postiglione e Italo Giulivo, lascia esterrefatti. De Luca inizia a preoccuparsi della verità sulla sua gestione dell'emergenza? E che dunque si sappia che è stata improntata solo sui proclami e sugli annunci mentre di concreto e preventivo non ci sia nulla?". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Luisa Angrisani: "I fatti dicono che le strutture mobili prefabbricate, costate milioni di euro, degli ospedali di Salerno, Caserta e Napoli sono ancora abbandonate e inutilizzate. Addirittura sono state annullate le interviste programmate con le testate nazionali e una postazione del Tgr Campania è dovuta uscire dall'area del Cotugno. Condanniamo questo diktat della regione e ci chiediamo: ma di cosa ha paura De Luca?"(Ren)