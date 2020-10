Sardegna: allarme Federalberghi per carenza stranieri, molti alberghi rischiano di non riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da otto milioni di turisti stranieri in Sardegna ad appena 700 mila: il dato, riportato da Federalberghi Sardegna, è il simbolo del sostanziale fallimento della stagione turistica nell’isola dove è stato registrato un calo di presenze pari a 10 milioni di unità. Un bilancio che, secondo il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca, è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria. Dal bilancio di Federalberghi emerge anche un altro dato significativo: l'occupazione dei lavoratori del settore turistico è calata del 70 per cento, e senza interventi strutturali ed emergenziali molti degli alberghi della Sardegna non avranno le forze per riaprire a giugno 2021. Per Federalberghi sono poi necessari interventi sulla tassazione e sul settore trasporti, visto il 20-30 per cento di cancellazioni registrato dalle compagnie aeree. "Non sappiamo se l'anno prossimo ci saranno le flotte per portare i turisti, soprattutto stranieri, nell'isola", ha osservato Manca. (Rsc)