Covid: commissario emergenza in Sardegna, "pronti ad aumento posti in terapia intensiva"

- "Dobbiamo avere un livello di attenzione e responsabilità molto alto, siamo comunque in presenza di una recrudescenza dell'epidemia di coronavirus che qui in Italia ha limiti e accenti molti diversi da quelli degli altri Paesi europei". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario per l'emergenza Covid, a Villasimius dove partecipa al 77mo congresso nazionale Fimmg-Metis, la Federazione italiana dei medici di famiglia. "Dobbiamo tutti quanti essere responsabili come lo siamo stati nella fase più tragica dell'emergenza - ha aggiunto Arcuri - all'inizio di questa epidemia avevamo 5.179 posti letto in terapia intensiva e 6.000 posti letto nei reparti di malattie infettive e pneumologiche. Al picco dell'emergenza avevamo attrezzato fino a 9.500 posti letto in terapia intensiva e fino a 30 mila nei reparti infettivi e di pneumologia". (segue) (Rsc)