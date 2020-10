Napoli: domani riapre il Parco Virgiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riapre domani l Parco Virgiliano sulla collina di Posillipo. A seguito delle verifiche sullo stato dei luoghi effettuate dal Servizio Verde della Città, si sono resi necessari degli interventi di messa in sicurezza di alcune aree perimetrali, per rimediare ai danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi". Lo ha comunicato il Comune di Napoli in una nota: "Il parco riaprirà alla cittadinanza osservando i seguenti orari: dalle 7 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 22 il sabato e la domenica". (Ren)