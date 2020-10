Governo: Cdm impugna 3 leggi regionali, non ne impugna 23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha deciso di non impugnare la legge della regione Basilicata n. 27 del 10/08/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture"; la legge della regione Basilicata n. 28 del 10/08/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane"; la legge della regione Campania n. 37 del 07/08/2020, recante "Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 06/08/2020, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26". (segue) (Com)