Governo: Cdm impugna 3 leggi regionali, non ne impugna 23 (3)

- Il Consiglio dei ministri ha inoltre deciso di non impugnare la legge della regione Toscana n. 78 del 05/08/2020, recante "Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali"; la legge della regione Toscana n. 79 del 06/08/2020, recante "Fondazione per la formazione politica e istituzionale"; la legge della regione Toscana n. 80 del 06/08/2020, recante "Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003"; la legge della regione Toscana n. 81 del 06/08/2020, recante "Promozione delle politiche giovanili regionali"; la legge della regione Lazio n. 9 del 07/08/2020, recante "Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni"; la legge della regione Lazio n. 8 del 07/08/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche". (segue) (Com)