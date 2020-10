Abruzzo: Marcozzi (M5s), esposto in Procura su ritiro Napoli calcio a Castel di Sangro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcozzi ha, inoltre, rimarcato: "Ma le potenziali illegittimità non si esauriscono qui, dal momento che l'utilizzo della delibera di Giunta per una variazione di bilancio è possibile solo per motivi di urgenza opportunamente motivati. Ma alla base di una seria promozione del territorio dovrebbe esserci una programmazione a lungo termine, preceduta da studi di settore e proiezioni sulle possibili ricadute sul territorio, cioè l'esatto opposto del concetto di urgenza. E, come previsto dalle leggi vigenti, si sarebbe dovuto procedere alla creazione di un nuovo capitolo di bilancio, solo ed esclusivamente attraverso un progetto di legge ordinario e non una delibera di giunta. Ma non finisce qui - ha osservato il capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo - non è stato redatto il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi per la promozione territoriale, condizione obbligatoria per l'acquisto di beni o servizi superiori ai 40mila euro. Qui ci troviamo di fronte a una spesa di oltre un milione di euro all'anno, per almeno i prossimi sei anni, per una partnership istituzionale con una squadra di serie A, senza peraltro che nel Piano strategico del turismo dell'Abruzzo sia previsto alcun tipo di investimento sui ritiri di squadre di calcio professioniste, contrariamente a quanto succede in altre Regioni. È evidente come la Giunta non abbia la benché minima idea di come programmare i fondi e sia totalmente priva di qualsivoglia visione per la promozione turistica del nostro territorio. Ciò che fa è limitarsi a spendere milioni e milioni di euro alla rinfusa. Questo, del resto - ha concluso Marcozzi -, è il modus operandi che abbiamo visto tenere dal centrodestra finora: vivere alla giornata, investendo soldi senza avere chiaro un orizzonte per l'Abruzzo futuro". (Gru)