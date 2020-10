Covid: Novara, inaugurato laboratorio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – i laboratori per processare i tamponi in Piemonte salgono a 28. Ne avevamo ereditati solo 2 a inizio pandemia, in grado di analizzare poche centinaia di test al giorno. In questi mesi con uno sforzo enorme li abbiamo moltiplicati e, adesso, grazie al nuovo laboratorio di Novara attivato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, in grado di processare fino a 1000 tamponi al giorno, siamo vicini a un potenziale quotidiano di 15 mila test. Un grazie particolare al prezioso supporto di Intesa Sanpaolo e Generali che hanno contribuito in modo determinante all’apertura di questo laboratorio, insieme a quello di La Loggia curato dall’Arpa che oltre alle analisi per la popolazione verificherà la presenza del virus nell’acqua e nell’aria". "Desidero innanzitutto esprimere soddisfazione per questo risultato – ha detto il rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi – raggiunto da un Centro relativamente “giovane” come il CAAD: in pochi anni il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche è diventato un’eccellenza del nostro territorio ed è proiettato a diventarlo anche a livello nazionale. Siamo orgogliosi di poter contribuire alle capacità di analisi diagnostiche del sistema regionale, pur nella consapevolezza che i mille tamponi al giorno che il laboratorio potrà eseguire siano una parte relativamente ridotta rispetto alle necessità complessive della Regione". "La ricerca universitaria, tuttavia, rimane ancora troppo sottofinanziata – ha continuato il professor Avanzi – e colgo questa occasione inaugurale per annunciare che una parte degli introiti che deriveranno dalle analisi dei tamponi sarà reinvestito in ricerca per combattere il COVID-19. In questo senso, per avere risultati migliori e per evitare di ritrovarci nella situazione emergenziale e drammatica di marzo e aprile, è necessario un coordinamento regionale forte". (Rpi)